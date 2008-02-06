Принциповий Яценюк насолив не Ахметову, а інвалідам...

З початку минулого скликання депутатська зарплата Рината Ахметова, за його рішенням, у повному обсязі переказувалася і переказується на добродійні цілі. Таким чином прес-секретар депутата Олена Довженко прокоментувала УНІАН вчорашню інформацію про те, що Ахметов не одержить зарплату за 5 лютого через відсутність на робочому місці.

За словами О.Довженко, гроші ідуть на надання адресної допомоги найбільш незахищеним верствам населення, в першу чергу пенсіонерам, інвалідам, самотнім людям, малозабезпеченим сім`ям на лікування дітей. Прохання про допомогу поступають народному депутатові щодня - до 100 листів на день, додала вона (за даними газети «Сегодня», щомісячна зарплата нардепа становить в середньому 16-17 тис. грн., тобто день роботи депутата коштує приблизно 730 грн. – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, вчора Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що 68 народних депутатів України не одержать заробітної плати за 5 лютого, оскільки вони відсутні на робочому місці. Серед названих народних депутатів, відсутніх у сесійному залі, були як представники коаліції, так і представники опозиції: Ринат АХМЕТОВ, Святослав ПИСКУН (фракція Партії регіонів), Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС), Костянтин ЖЕВАГО (фракція БЮТ). Всього не реєструвалися 47 представників фракції Партії регіонів, 10 - фракції БЮТ, 7 - фракції блоку Наша Україна – Народна самооборона, 2 – фракції Комуністичної партії України, 2 – фракції Блоку Литвина.

Р.Ахметов є депутатом ВР V і VI скликань. Нагадаємо, що раніше Р.Ахметов в інтерв`ю ЗМІ обіцяв особисто відвідувати засідання Верховної Ради.

Згідно з торішнім рейтингом американського ділового тижневика Forbes, Р.Ахметов (власник компанії «СКМ») є найбагатшою людиною України - його багатство журнал оцінив в 4 млрд. дол. (214 місце світовому рейтингу).