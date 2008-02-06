Ющенко візьме участь у програмі «Я так думаю» («1+1»)

У четвер, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у спеціальному проекті телеканалу «1+1» у рамках програми «Я так думаю» на тему вступу України до СОТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, програма вийде в ефір о 21.20 і триватиме орієнтовно до 23.00.

У проекті також візьмуть участь лідери політичних фракцій та головні редактори провідних видань. Ведуча програми – Ганна БЕЗУЛИК.