ЄС проаналізує вплив економічних санкцій щодо РФ через три місяці

В Європейському Союзі мають намір зробити огляд ефекту економічних санкцій щодо Росії через три місяці і сподіваються, що зможуть відмінити їх „як можна скоріше” в разі, якщо Москва змінить свою позицію і буде конструктивно співпрацювати для пошуку політичного врегулювання кризи на сході України.

Про це кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі повідомило джерело в Європейській комісії. „Ми сподіваємося, що зможемо відмінити ці заходи як можна скоріше, в разі конструктивної співпраці Росії щодо пошуку політичного вирішення кризи. Через три місяця ми зробимо перший огляд, щоб подивитися на заходи, які були вжиті - чи вони мають ефекти, який ми хочемо. Для цього в Раді ми організуємо свого роду невеликий комітет з санкцій”, - сказав він.

Розповідаючи про деталі ухваленого рішення щодо економічних санкцій, чиновник зазначив, що в сфері торгівлі товарами та послугами частка ЄС становить більше 50% від загальної російської торгівлі, з „високими цифрами у банківському секторі, страхуванні, деяких категорій товарів, транспорту, у той час, як експорт ЄС становить близько 10%”. „Інша сфера, до якої були застосовані обмежувальні заходи – енергетика. Як вам відомо, російський уряд отримує близько 50% доходу від експорту нафти та газу, а експорт нафти та газу становить 54% та 30% від загального експорту Росії. Це були найбільш вразливі точки, і ми керувалися рядом принципів, щоб заходи були пропорційними меті, яку ми хочемо досягти – змінити курс”, - зазначило джерело в ЄК.

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За його словами, ці заходи ухвалювалися ще із врахуванням можливого мінімального впливу на економіку ЄС та держави-члени. „Вони будуть гнучкими та динамічними, їх можна буде відкликати, якщо ми досягнемо мети у просуванні політичного вирішення кризи в координації з міжнародними організаціями”, - ще раз наголосив європейський чиновник.

Він зазначив, що саме з цією метою і були визначені „два важливих сектори як найбільш важливі точки для тиску”. „Перший – це російська залежність від іноземного капіталу та важливість технологій, що виготовляються в ЄС для модернізації та довгостроковому розвитку деяких стратегічно важливих секторів промисловості. До цього ми додали військовий та оборонний сектор з причин, які зрозумілі всім”, - повідомило джерело.

Європейський чиновник нагадав, що ухвалені заходи будуть опубліковані у четвер і стосуються таких секторів: доступу до ринку капіталів, оборона та товари подвійного призначення, чутливі технології у секторі видобутку нафти.

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Вдаючись в деталі, він повідомив, що, якщо говорити про заборону на ринку капіталів, то у період з 2004 та 2013 компанії, „інкорпоровані в Росію, отримали капіталу на суму 48 млрд. доларів, з них близько четверті – 16,4 млрд. були видані державними та фінансовими інституціями”. „47% всіх облігацій, які були випущені Росією у 2013, були на європейському ринку. А це – 7,5 млрд. євро. Заходи, які будуть опубліковані у четвер, обмежать можливість для найбільших російських банків, 50% яких належать російському уряду, до цього фінансування”, - наголосив європеєць.

Разом з тим він зазначив, що до цих заходів не включена позика. „Позичання залишається дозволеним”, - констатував чиновник.

Торкаючись заборони на торгівлю зброєю, чиновник підтвердив, що ембарго вводиться на всі товари, які є у так званому „військовому списку ЄС”. „Заборона буде введена з моменту вступу рішення в силу з двома виключеннями. Перше, ембарго не буде застосовано до контрактів, які були підписані до дати вступу в дію цього рішення, і друге – до категорії специфічних контрактів, які необхідні для підтримки існуючого збройного обладнання, тобто, сервіс, постачання запасних частин – ці контракти під обмеження не підпадуть”, - пояснив він.

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Говорячи про заборону на товари подвійного застосування, чиновник наголосив, що коли мова буде „йти про підписання контракту на експорт товарів, які зазначені у списку російській стороні, буде потрібний дозвіл”. „Цим буде опікуватися влада на національному рівні і зможе відмовити у дозволі”, - сказав представник ЄК.

Аналогічна ліцензійна схема буде запроваджена і до чутливих технологій для видобутку нафти в особливих проектах – пошуку нафти в Арктиці, глибинному бурінню та шельфової нафти, додав він.