МЗС: Рішення щодо санкцій засвідчило усвідомленням Євросоюзом масштабу злочинів Росії

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, яку УНІАН надав департамент інформаційної політики відомства.

«Важливе значення також має рішення про запровадження обмежень на торгівлю та інвестиції в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та включення до санкційного списку наближених до російського керівництва осіб, які надають матеріальну чи фінансову підтримку діям, пов’язаним з анексію Криму або дестабілізацією ситуації на Донбасі», йдеться в заяві.

А також наголошується, що «Україна вдячна ЄС та іншим державам, у тому числі США, Канаді, Японії, які виявили солідарність з українським народом, та шляхом запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації сприяють відновленню миру і стабільності в нашій державі та регіоні».

«Розраховуємо, що Європейський Союз та наші міжнародні партнери будуть готовими до подальших активних та скоординованих зусиль, спрямованих на припинення Російською Федерацією експорту агресії, насильства і тероризму», підкреслюється в заяві.

«Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до кроків, здатних зупинити спровоковане російською стороною кровопролиття та зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України», говориться в заяві.

Ухвалені рішення про застосування додаткових обмежувальних заходів – це чіткий сигнал Російській Федерації. Нехтування принципами міжнародного права, анексія суверенної території іншої держави, експорт насильства і тероризму не залишаться без належної реакції світового співтовариства. Продовження агресивної політики щодо України та всього цивілізованого світу призведе до поглиблення міжнародної ізоляції Росії.

«Від Російської Федерації очікуємо не порожніх заяв, а відповідальних кроків, спрямованих на підтримку Мирного плану Президента України, Женевських та Берлінських домовленостей з урегулювання ситуації на Донбасі», зазначається в заяві.