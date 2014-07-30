МЗС: Рішення щодо санкцій засвідчило усвідомленням Євросоюзом масштабу злочинів Росії
Рішення ЄС щодо запровадження санкцій, які охоплюють низку секторів російської економіки, засвідчило усвідомлення Європейським Союзом масштабу злочинів, які за сприяння та безпосередньої участі Росії здійснюються терористами в Донецькій та Луганській областях України.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, яку УНІАН надав департамент інформаційної політики відомства.
«Важливе значення також має рішення про запровадження обмежень на торгівлю та інвестиції в тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим та включення до санкційного списку наближених до російського керівництва осіб, які надають матеріальну чи фінансову підтримку діям, пов’язаним з анексію Криму або дестабілізацією ситуації на Донбасі», йдеться в заяві.
А також наголошується, що «Україна вдячна ЄС та іншим державам, у тому числі США, Канаді, Японії, які виявили солідарність з українським народом, та шляхом запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації сприяють відновленню миру і стабільності в нашій державі та регіоні».
«Розраховуємо, що Європейський Союз та наші міжнародні партнери будуть готовими до подальших активних та скоординованих зусиль, спрямованих на припинення Російською Федерацією експорту агресії, насильства і тероризму», підкреслюється в заяві.
«Ми закликаємо весь цивілізований світ долучитися до кроків, здатних зупинити спровоковане російською стороною кровопролиття та зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України», говориться в заяві.
Ухвалені рішення про застосування додаткових обмежувальних заходів – це чіткий сигнал Російській Федерації. Нехтування принципами міжнародного права, анексія суверенної території іншої держави, експорт насильства і тероризму не залишаться без належної реакції світового співтовариства. Продовження агресивної політики щодо України та всього цивілізованого світу призведе до поглиблення міжнародної ізоляції Росії.
«Від Російської Федерації очікуємо не порожніх заяв, а відповідальних кроків, спрямованих на підтримку Мирного плану Президента України, Женевських та Берлінських домовленостей з урегулювання ситуації на Донбасі», зазначається в заяві.