У НУ-НС розглянуть відставку Яценюка, якщо регіонали розсядуться по місцях

“Немає жодних сумнівів у тому, що Голова Верховної Ради діє в інтересах українського народу. І не Януковичу про це турбуватися. А щодо припинення його повноважень, то хай спробують, якщо у них є 226 голосів, в чому я дуже сумніваюсь”. Про це офіційному сайту блоку НУ-НС сказав нардеп Юрій Ключковський, коментуючи заяви лідера Партії регіонів Віктора Януковича про можливе ініціювання відставки Голови Верховної Ради Арсенія Яценюка “якщо Голова Верховної Ради разом з головою уряду будуть надалі ігнорувати інтереси українського народу”.

“Дуже дивно звучить фраза “інтереси українського народу” з вуст лідера Партії регіонів Януковича, який, перебуваючи при владі, дбав далеко не про інтереси українського народу”, - зауважив Ключковський. Такі висловлювання народний депутат назвав “симптоматичною риторикою”, яка “характерна для партії, що намагається знайти в опозиції свою нішу”. “Тому, - сказав Ключковський, - я не схильний особливо драматизувати саме таку риторику”. “Якщо Янукович думає, що коаліція здасть Голову Верховної Ради, який діє мужньо, розумно і грамотно, то Янукович значно переоцінює свої можливості”, - наголосив Юрій Ключковський. На думку народного депутата, “Янукович хоче чергового скандалу у Верховній Раді”. “Проте, - зауважив депутат, - якщо винесення на розгляд питання про недовіру Голові Верховної Ради і його розгляд в рамках Регламенту призведе до того, що Партія регіонів займе свої місця у сесійній залі і, нарешті, почне працювати, то можна тільки вітати такий спосіб виходу з ситуації”. “Це означає, що ми швидко це питання пройдемо і будемо працювати далі”, - сказав Ключковський.