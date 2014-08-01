Штаб військ США у Європі очолив німецький генерал

"Це сміливе і відповідальне рішення, що об'єднаними військами буде командувати німецький генерал. США і Німеччина у подальшому в рамках НАТО будуть зміцнювати безпеку в регіоні", - прокоментував призначення генерал Дональд Кембел, один з командувачів американських військ в Європі, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Washington Time.

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Новопризначений німецький генерал вже почав отримувати перші звіти від підлеглих, однак повністю вступить на посаду 4 серпня.

Генерал Маркус Лаубенталь переконаний, що досвід німецької армії стане в нагоді для військ країн-членів НАТО. "Я впевнений, що мій досвід, набутий в німецькій армії стане в нагоді для військ союзників", - підкреслив генерал.