Після запеклого бою у Шахтарську доля 11 десантників досі лишається невідомою

Бійці 25-тої аеромобільної бригади прийняли бій, проте, через нерівність сил довелося відступити, йдеться в сюжеті ТСН.

Десятеро загинуло, 13 поранено, доля ще 11-х досі невідома – це офіційна статистика втрат від РНБО.

"Колону було обстріляно, є інформація, що то була засідка бойовиків, які намагаються втримати Шахтарськ і недопустити українських військових, тому що Шахтарськ є ключовим пунктом, щоб розділити Донецьк та Луганськ", - сказав речник РНБО Андрій Лисенко.

Т.в.о. командувача високомобілних десантних військ Юрій Галушкін запевняє – російські найманці знають силу 25-тої бригади, тому з особливою жорстокістю полюють на українських десантників.

"Терористи, найманці з Росії, військовослужбовці Росії вони знають, що таке 25-бригада – це гроза", - запевнив Галушкін.

Усі загиблі й поранені десантники із зони бойових дій у Шахтарську начебто вже евакуйовані, проте досі з'ясовують кількість жертв ранкового бою.