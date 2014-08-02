Після запеклого бою у Шахтарську доля 11 десантників досі лишається невідомою
Українські десантники потрапили в засідку в Шахтарську. Колону наших військових зустріли шквальним вогнем із мінометів.
Бійці 25-тої аеромобільної бригади прийняли бій, проте, через нерівність сил довелося відступити, йдеться в сюжеті ТСН.
Десятеро загинуло, 13 поранено, доля ще 11-х досі невідома – це офіційна статистика втрат від РНБО.
"Колону було обстріляно, є інформація, що то була засідка бойовиків, які намагаються втримати Шахтарськ і недопустити українських військових, тому що Шахтарськ є ключовим пунктом, щоб розділити Донецьк та Луганськ", - сказав речник РНБО Андрій Лисенко.
Т.в.о. командувача високомобілних десантних військ Юрій Галушкін запевняє – російські найманці знають силу 25-тої бригади, тому з особливою жорстокістю полюють на українських десантників.
"Терористи, найманці з Росії, військовослужбовці Росії вони знають, що таке 25-бригада – це гроза", - запевнив Галушкін.
Усі загиблі й поранені десантники із зони бойових дій у Шахтарську начебто вже евакуйовані, проте досі з'ясовують кількість жертв ранкового бою.