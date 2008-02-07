Семенюк прорвалася на роботу, а потім поїхала до Ющенка

Вранці главу ФДМУ Валентину Семенюк не пускали на роботу представники Управління держохорони, повідомляє "Сегодня" посилаючись на слова Семенюк. Бійці УДО зустріли її біля входу в будівлю і заявили, що у них є розпорядження її не пускати. Семенюк поцікавилася, хто видав таке розпорядження і зажадала показати цей документ, але їй папір не пред`явили. Тоді глава ФДМУ, показавши своє службове посвідчення, пройшла в приміщення і провела своїх замів. «Я сьогодні таки працюватиму», - сказала вона. Через декілька годин Семенюк поїхала на зустріч до президента.

О пів на дев`яту до фонду приїхав Андрій Портнов, перший заступник голови ФДМУ, який, згідно з учорашнім рішенням Кабміну, виконує обов`язки глави фонду. Дізнавшись, що Семенюк вже на роботі, він заявив, що обов`язково проведе службове розслідування, як її пустили. Проте як заявила «Сегодня» охорона ФДМУ, команди не пускати Семенюк в приміщення не було. Решта працівників фонду до цих пір не можуть зрозуміти, хто тепер у них начальник: на питання, кому підкорятимуться, лише посміхаються і знизують плечима. Бійці держохорони сьогодні перевіряють документи у всіх, хто йде у ФДМУ.

Андрій Портнов зібрав на нараду заступників глави фонду і начальників відділів, розповів його помічник Андрій. За його словами, працівникам ФДМУ покажуть письмове розпорядження про те, що саме Портнов зараз керує фондом як виконуючий обов`язків голови.

Як заявила виданню сама Валентина Семенюк, раніше ніяких повідомлень про нові призначення Портнова до Фонду держмайна не надходило. Вона також нагадала, що перший заступник голови Віктор Петров, на місце якого тепер призначили Андрія Портнова, знаходиться на лікарняному, і знімати його з посади ніхто не має права. Незаконним вважає Семенюк і те, що її усунули від обов`язків: такі рішення може ухвалювати тільки парламент, заявила вона.

Семенюк також розповіла, що без неї в її кабінет ніхто не зможе зайти: він закритий на електронний ключ.