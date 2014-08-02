За ніч терористи 7 разів обстріляли аеропорт Луганська
Всю ніч обстріл практично не припинялися
За минулу ніч сили АТО провели підготовчі заходи для подальших дій. Терористи повсюдно здійснювали обстріли позицій сил АТО, силовики відкривали у відповідь вогонь.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук.
За його інформацією, за ніч терористи 7 разів обстріляли територію аеропорту Луганська. Один раз із міномета і 6 разів - із "Граду". Всю ніч обстріл практично не припинялися. додає він.
Крім того, бойовики обстріляли з "Градів" позиції АТО поблизу населеного пункту Челюскінець (Луганська область) і в районі селища Щастя. В останньому обстріл вівся з мінометів.
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Також вночі з території Росії тричі обстріляні позиції сил АТО в прикордонних районах - один раз поблизу населеного пункту Панченково, і двічі в районі Дяково. Обстріл вівся з "Граду".
"Втрат серед військовослужбовців немає, про втрати серед бойовиків нема даних", - резюмував Тимчук.
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