Актор В`ячеслав Тихонов потрапив до лікарні

Дружина актора В`ячеслава Тихонова Тамара Іванівна підтвердила «Газета.ру», що її чоловік госпіталізований. За її словами, зараз його стан нормалізувався. Йому поставили діагноз «грижа», незабаром лікарі випишуть його, проте свій завтрашній ювілей акторові доведеться зустріти в лікарні.

Раніше газета «Твой день» повідомила, що актор був екстрено госпіталізований.

8 лютого Тихонову виповнюється 80 років.