Обстановка в Донецьку напружена, в центрі міста періодично чути автоматні черги - міськрада

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Водночас наголошується, що системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Громадський транспорт рухається автомагістралями міста згідно з графіком. Всі автобуси, трамваї і тролейбуси доїжджають до кінцевих пунктів своїх маршрутів, запевнили в міськраді.

При цьому у міськраді запевнили, що залізничний вокзал на станції «Донецьк» на даний час продовжує працювати, але є зміни в графіку руху потягів.

Читайте такожВночі у Донецьку епіцентром бойових дій були Лідіївка та БірюзоваУ повідомленні наголошується, що відновлено рух фірмового пасажирського потягу Донецької залізниці №84/83 «Азов» сполученням «Маріуполь – Київ» за колишнім маршрутом через станції «Донецьк», «Ясинувата», «Костянтинівка», «Дружківка», «Краматорськ», «Слов'янськ», «Лозова», «Полтава», «Миргород».

У міськраді нагадали, що раніше потяг тимчасово курсував за зміненим маршрутом через ділянку Ясинувата – Костянтинівка – Слов'янськ – Лозова – Дніпропетровськ – Знам‘янка - ім. Тараса Шевченка. Пасажирам, які придбали квитки до станцій, які потяг №84/83 не проходитиме, передбачена пересадка на станції «Ясинувата» на потяг №134 Ясинувата - Київ відправленням о 23.14.

Читайте такожЗМІ: Бойовики в Донецьку розстрілюють один одногоУ ситуації, що склалася, при плануванні поїздки залізничним транспортом у міськраді пасажирам рекомендують «звертатися за уточненням інформації в залізничні каси і довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху потягів».