Тимошенко взяла собі радником Задорожнього
11:11, 07 лютого 2008Політика
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Розпорядження опубліковано на сайті Кабміну
Прем’єр Юлія Тимошенко призначила своїм радником Олександра Задорожнього.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.
Задорожній є завідувачем кафедри Міжнародного права в Інституті міжнародних відносин при університеті Шевченка.
Він був постійним представником екс-президента Леоніда Кучми в Верховній Раді IV скликання.
Також Тимошенко призначила своїм радником політтехнолога Олега Медвєдєва на громадських засадах, який працював у виборчих штабах Віктора Ющенка на президентських виборах, і НУНС та БЮТ на парламентських.
Також Тимошенко призначила Олександра Рябеку радником прем’єра на громадських засадах. Рябека є депутатом Верховної Ради від БЮТ.
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