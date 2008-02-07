Тимошенко взяла собі радником Задорожнього

Прем’єр Юлія Тимошенко призначила своїм радником Олександра Задорожнього.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.

Задорожній є завідувачем кафедри Міжнародного права в Інституті міжнародних відносин при університеті Шевченка.

Він був постійним представником екс-президента Леоніда Кучми в Верховній Раді IV скликання.

Також Тимошенко призначила своїм радником політтехнолога Олега Медвєдєва на громадських засадах, який працював у виборчих штабах Віктора Ющенка на президентських виборах, і НУНС та БЮТ на парламентських.

Також Тимошенко призначила Олександра Рябеку радником прем’єра на громадських засадах. Рябека є депутатом Верховної Ради від БЮТ.

Українська правда