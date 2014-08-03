У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги

12:48, 03 серпня 2014
Політика
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У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги

снбо

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

Вчора, у Горлівці терористи з автоматичної зброї обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги, який доставляв в лікарню пораненого бандитами місцевого мешканця, повідомляється на сайті. 

Ніхто не постраждав.

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