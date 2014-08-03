У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

Вчора, у Горлівці терористи з автоматичної зброї обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги, який доставляв в лікарню пораненого бандитами місцевого мешканця, повідомляється на сайті.

Ніхто не постраждав.