У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги
12:48, 03 серпня 2014Політика
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У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги
У Горлівці терористи обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
Вчора, у Горлівці терористи з автоматичної зброї обстріляли місцевий автомобіль швидкої допомоги, який доставляв в лікарню пораненого бандитами місцевого мешканця, повідомляється на сайті.
Ніхто не постраждав.
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