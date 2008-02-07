Чечетов не здивується, якщо завтра Тимошенко зніме Балогу

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що опозиція дасть свою оцінку діям прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо голови Фонду держмайна Валентини Семенюк.

«Якщо абстрагуватися від персоналій, хто знаходиться на чолі Фонду і кого туди хочуть поставити, можу сказати, що у будь-якому випадку дії Тимошенко не роблять їй честы. Я не здивуюся, якщо завтра вона ухвалою Кабміну зніме з посади главу Секретаріату Президента Віктора Балогу», - відзначив М. Чечетов.

Михайло Васильович також сказав, що одночасне звільнення всіх заступників голови ФДМУ негативно позначиться на роботі відомства.

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