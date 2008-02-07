Чечетов не здивується, якщо завтра Тимошенко зніме Балогу

11:42, 07 лютого 2008
Політика
1215 0

Нардеп коментує ситуацію у ФДМ

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов заявив, що опозиція дасть свою оцінку діям прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо голови Фонду держмайна Валентини Семенюк.

«Якщо абстрагуватися від персоналій, хто знаходиться на чолі Фонду і кого туди хочуть поставити, можу сказати, що у будь-якому випадку дії Тимошенко не роблять їй честы. Я не здивуюся, якщо завтра вона ухвалою Кабміну зніме з посади главу Секретаріату Президента Віктора Балогу», - відзначив М. Чечетов.

Михайло Васильович також сказав, що одночасне звільнення всіх заступників голови ФДМУ негативно позначиться на роботі відомства.

Сайт Партії регіонів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter