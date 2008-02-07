Літак Тимошенко прийме аеропорт Миколаєва

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Одеси з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, програма візиту передбачає ознайомлення з роботою Одеського припортового заводу.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує провести зустріну з представниками трудового колективу і профспілки ОПЗ, а також нараду з адміністративно-господарським активом області.

Разом з тим програма може бути скорочена через те, що запланований на 8.00 виліт затримався через несприятливі погодні умови в Одесі. Передбачається, що літак Ю.ТИМОШЕНКО прийме аеропорт Миколаєва, а потім урядовий автомобільний кортеж попрямує на Одеський припортовий завод.

Ю.ТИМОШЕНКО планує сьогодні ж повернутися до Києва і взяти участь у традиційній щорічній зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з дипломатами.

Разом з тим час повернення прем`єра до Києва вже перенесене з 16.30 на 19.30.