Ющенко повернув Семенюк у її крісло

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів про відсторонення Валентини СЕМЕНЮК від виконання повноважень голови Фонду державного майна.

Про це йдеться в указі Президента від 7 лютого (№ 106/2008) "Про зупинення дії розпоряджень Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2008 року № 201-р, № 203-р, № 204-р, № 208-р".

Як зазначається в указі, Кабмін 6 лютого своїми розпорядженнями "звільнив з посад керівників Фонду державного майна України, а також призначив у зв`язку з виявленням фактів порушення законодавства України посадовими особами Фонду державного майна України службове розслідування та відсторонив на період проведення цього розслідування В.СЕМЕНЮК від виконання повноважень голови ФДМУ".

Разом з тим, вказує Президент, враховуючи, що за Законом «Про приватизацію державного майна» та Тимчасовим положенням про ФДМУ Фонд державного майна України визначено державним органом, що здійснює державну політику у сфері приватизації державного майна, зазначені розпорядження Кабінету Міністрів не відповідають Конституції України, яка відносить до повноважень Кабінету Міністрів вирішення кадрових питань стосовно керівників центральних органів виконавчої влади (пункт 92 статті 116).

Враховуючи викладене, глава держави, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого 2008 року № 201-р «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови Фонду державного майна України»; розпорядження Кабміну від 6 лютого 2008 року № 203-р «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови Фонду державного майна України»; розпорядження Кабміну від 6 лютого 2008 року № 204-р «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови Фонду державного майна України»; розпорядження Кабміну від 6 лютого 2008 року № 208-р «Про проведення службового розслідування».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабмін відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.