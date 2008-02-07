Ющенко збирається завтра закрити проблему Еліти-Центр

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що завтра буде врегульовано проблему з інвесторами «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради з головами обласних державних адміністрацій.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що місцева влада зробила певні висновки і взяла частину вирішення цієї проблеми на себе. Зокрема, наголосив Президент, місцева влада планує виділити 357 квартир за рахунок соціального житла.

«Це велике навантаження, але я добре розумію, що це момент колегіальної відповідальності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також зазначив, що в цьому питанні має ухвалити своє рішення і Кабінет Міністрів.

«Завтра, я сподіваюсь, що ми цей діалог завершимо», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 10 ошуканих інвесторів розпочали голодування під стінами Секретаріату Президента з вимогою до глави держави втрутитися в ситуацію щодо вирішення їх проблеми. Ще 300 осіб приєдналися на підтримку голодуючих.

Того ж дня Віктор ЮЩЕНКО видав Указ, яким оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за значні недоліки у роботі щодо стабілізації ситуації на первинному ринку житла і послаблення виконавської дисципліни. Президент також доручив Кабінету Міністрів створити спеціальну комісію з вирішення проблеми постраждалих в афері “Еліта-Центру”.

Довідка УНІАН. У результаті будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. людей. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.