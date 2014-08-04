В Артемівську СБУ затримала інформатора терористів

Як повідомляє прес-центр СБУ, 2 серпня в Артемівську контррозвідка Служби безпеки України затримала громадянина України Б., який створив та координував мережу інформаторів, котрі збирали та передавали терористам відомості про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів.

З початку активної фази АТО Б. систематично передав командиру диверсійно-розвідувальної групи на прізвисько «Сова» (СБУ затримала цього бойовика в липні) дані про чисельність особового складу, види артилерійського та іншого озброєння, кількості, технічного стану і модифікації броньованої та іншої військової техніки, яка перебуває на озброєнні у підрозділів Збройних сил України. Встановлено, що бойовики так званої «ДНР» використовували цю інформацію для збройних нападів на українських військових.

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