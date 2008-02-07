У НУ-НС хочуть депортувати Аделаджу з України
Пастора називають сектантом
|Кирило Куликов
Народний депутат наголосив, що такий висновок офіційно має зробити Служба безпеки України.
«Ось раніше була така наука в Радянському Союзі - «спеціальна пропаганда», - розповів депутат, - В Америці це досить серйозна наука, «працює» вона на всіх театрах військових дій і називається психологічна війна. Те, що несе «Посольство боже» - за всіма канонами 100-відсоткова психологічна війна, психологічна обробка свідомості, і це не має ніякого стосунку до жодної релігії, до жодного віросповідання. Діяльність цієї секти побудована на нейролінгвістичній теорії - тобто йде вплив на підсвідомий рівень, на якісь низовинні сторони людської свідомості, а зовсім не на свідомий. Натомість релігія йде від душі, від свідомості, від мислення, від серця. Але відомо, що психологічна війна ведеться проти військ і населення супротивника, а у нас…»
«Я не знаю, як у колисці християнства може це існувати?! Україна - незалежна країна, і крім того що ми повинні захищати свої кордони, повітряний простір, ми повинні ще захищати уми й душі людей», - переконаний народний депутат.