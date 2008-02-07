У НУ-НС хочуть депортувати Аделаджу з України

"Я звертався з депутатським запитом із приводу діяльності Сандея Аделаджі (пастор «Посольства божого». - Ред.) до СБУ, до МВС, оскільки вважаю, що це не релігія, це - секта. Причому ворожа нашій свідомості, культурі, менталітету, традиціям". Про це в своєму інтерв’ю «Главреду» сказав народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самоборона» Кирило Куликов, повідомляє сайт НУ-НС . «Я вважаю, що просто відбувається одурманення свідомості людей. До мене у великій кількості надходили заяви громадян про те, що там когось примусово забрали на лікування кудись, хтось виписався зі своєї житлоплощі, примушували продавати майно і так далі. Це - наша країна, ми повинні захищати свій простір, своїх людей. Тобто якщо це особа — іноземний громадянин - небажана, нехай він ніби й не скоїв ніякого злочину в Україні, але його перебування на території України небажане, то можна застосовувати процедуру депортації. Так от я й наполягаю на тому, щоб до Аделаджі цю процедуру було застосовано - його діяльність, діяльність його секти завдає шкоди державі. Значної шкоди».

Народний депутат наголосив, що такий висновок офіційно має зробити Служба безпеки України.

«Ось раніше була така наука в Радянському Союзі - «спеціальна пропаганда», - розповів депутат, - В Америці це досить серйозна наука, «працює» вона на всіх театрах військових дій і називається психологічна війна. Те, що несе «Посольство боже» - за всіма канонами 100-відсоткова психологічна війна, психологічна обробка свідомості, і це не має ніякого стосунку до жодної релігії, до жодного віросповідання. Діяльність цієї секти побудована на нейролінгвістичній теорії - тобто йде вплив на підсвідомий рівень, на якісь низовинні сторони людської свідомості, а зовсім не на свідомий. Натомість релігія йде від душі, від свідомості, від мислення, від серця. Але відомо, що психологічна війна ведеться проти військ і населення супротивника, а у нас…»

«Я не знаю, як у колисці християнства може це існувати?! Україна - незалежна країна, і крім того що ми повинні захищати свої кордони, повітряний простір, ми повинні ще захищати уми й душі людей», - переконаний народний депутат.