Регіонали почали вуличну антинатовську кампанію
12:50, 07 лютого 2008Політика
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Поки тренуються на Донецьку
У Донецьку активісти Партії регіонів почали проведення акції проти вступу України до НАТО. Про це повідомляє прес-служба ПР з посиланням на прес-службу Донецького обласного відділення партії.
У центрі міста на площі Леніна встановлені агітаційні намети Партії регіонів, в яких всі охочі можуть отримати відповідні інформаційні і агітаційні матеріали.
Акція проходить під гаслами «НАТО не пройде!»
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