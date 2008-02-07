Регіонали почали вуличну антинатовську кампанію

У Донецьку активісти Партії регіонів почали проведення акції проти вступу України до НАТО. Про це повідомляє прес-служба ПР з посиланням на прес-службу Донецького обласного відділення партії.

У центрі міста на площі Леніна встановлені агітаційні намети Партії регіонів, в яких всі охочі можуть отримати відповідні інформаційні і агітаційні матеріали.

Акція проходить під гаслами «НАТО не пройде!»