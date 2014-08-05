Блокпости на в'їзді до Бердянська посилили відеокамерами

У приморське місто прямує більшість переселенців із Донеччини, а в самому Бердянську практично щотижня затримують лідерів сепаратистів із "ДНР", які переховуються від відповідальності, ідеться в сюжеті ТСН.

Щоб убезпечити місто від прориву терористичних угруповань, раніше охорону блокпостів уже посилили танками та БТРами. Тепер усі в'їзди до Бердянська ще під контролем відеокамер.

Вони встановлені на всіх блокпостах та дорогах, що ведуть до міста. Картинку виводять до чергових частин у мерії, міліції та СБУ.

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До якості зображення запитань не виникає, адже на моніторах можна роздивитися все – аж до автомобільних номерів. Кількість камер планують збільшувати.

"Будемо ще додавати, будемо додавати, поки ми повністю не перехопимо всю зону, щоб у нас фіксувалося абсолютно все, - фіксувалося на відео спостереження", - сказав Бердянський військовий коментар Сергій Волков.