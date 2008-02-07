Кличко просить Луценка завдати ще один удар Черновецькому
Київ - на межі соціально-гуманітарної катастрофи
Блок Віталія Кличка звертається до органів МВС та прокуратури, які розслідують низку кримінальних справ проти чиновників КМДА, із закликом унеможливити незаконну приватизацію стратегічно важливих комунальних підприємств.
Про це йдеться в заяві блоку з приводу дій команди Черновецького, спрямованих на продаж 87 комунальних підприємств міста.
"Після завершення тотального земельного переділу команда Черновецького перейшла до фінального етапу свого "господарювання" – кримінальної приватизації комунального майна міста", - йдеться в заяві.
"Політика міської влади вже поставила місто на грань соціально-гуманітарної катастрофи. Адже незаконними землевідведеннями місто позбавили резервних територій для будівництва і розширення дорожньої та підземної інфраструктури, мостів, рекреаційних зон. Вкрадено навіть територію, призначену для розширення зони водозабору", - зазначають представники блоку Кличка.
На їх думку, аргументи про неприбутковість таких КП як "Плесо", "Київзеленбуд", Святошинське та Дарницьке лісопаркові господарства, з експлуатації та ремонту шляхів є "абсурдними".
"Неважко здогадатися, що команду Черновецького цікавить не покращення діяльності згаданих КП, а виключно нерухомість та території, зокрема 29 тисяч гектарів лісопаркових господарств та тисячі гектарів водних та прибережних зон", - зазначають у блоці Кличка.
"Ми переконані, що одним із перших рішень нової більшості у Київраді має стати мораторій на приватизацію стратегічних підприємств столиці та проведення ревізії діяльності команди Черновецького", - наголошується в заяві.