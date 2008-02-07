Луценко збирається віддати охорону матчів Євро-2012 приватним фірмам

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО припускає, що порядок на стадіонах під час матчів Євро-2012 будуть забезпечувати приватні охоронні фірми.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це він повідомив під час спілкування по «гарячій лінії» телефонного зв’язку з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що світова практика забезпечення порядку під час матчів не передбачає поліцейських на стадіонах, ця функція за звичай покладена на приватні охоронні структури.

При цьому глава МВС зазначив, що його відомство готове провести ліцензування фірм, які згодом зможуть взяти участь у тендері на право охороняти матчі. Міліція ж буде слідкувати за дотриманням правопорядку за межами стадіонів і залучатиметься лише в ситуаціях, які вимагатимуть втручання правоохоронців.

Відповідаючи на запитання читачів про підготовку міліції до проведення Євро-2012, Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що питання безпеки матчів і взаємодії українських правоохоронців з польськими було серед основних під час нещодавньої поїздки делегації МВС на чолі з міністром до Польщі.