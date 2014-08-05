14 силовиків отримали поранення під час вчорашньої зачистки передмістя Донецька - МВС
14:41, 05 серпня 2014Політика
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Під час зачистки передмістя Донецька було поранено 14 силовиків. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Фото "Новини Донбасу"
"Вчора батальйон "Шахтарськ" і батальйон "Азов" разом з десантною бригадою 51-ою займалися зачисткою селища Мар'їнка. Коли в селище зайшли хлопці, терористи обстріляли з "Градів" і гаубиць. В результаті були попадання у висотні житлові будинки, які згоряли. Наші хлопці втратили 14 бійців пораненими, 3 з них важко поранені", - розповів Геращенко, передає РБК-Україна.
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Він додав, що зараз планується новий наступ на даній ділянці.
"Будемо далі затискати кліщі навколо Донецька", - підкреслив Геращенко.
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