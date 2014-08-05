Із Стаханова терористи не дали вивезти 300 мирних жителів
15:13, 05 серпня 2014Політика
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Вчора бойовики затримали мирних мешканців, які збиралися виїхати з міста Стаханов Луганської області.
REUTERS
4 серпня бойовики затримали активістів, що займалися вивезенням людей з Первомайська і Стаханова та без пояснень протримали їх у гуртожитку до ранку. Сьогодны зранку активістів відпустили, але автобуси не віддали, повідомляє Інформатор.
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У призначеному місці зібралися близько 300 людей, які хотіли виїхати зі Стаханова, але через те, що автобуси відібрали, ніхто так і не зміг виїхати. В даний час активісти ведуть переговори з бойовиками щодо вивезення мирних жителів.
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