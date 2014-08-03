Мешканців Луганська вивозять із зони бойових дій за 100 гривень
12:33, 03 серпня 2014Політика
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Сьогодні, 3 липня з 12 до 14 години збори всіх бажаючих виїхати з Луганська до Старобільська. Вартість проїзду - 100 гривень.
Жителів Луганська вивозять із зони бойових дій за 100 гривень / Romas Vitaly / facebook.com
Про це повідомляє informator.lg.ua
Повідомляється, що від'їзд з кільця Дзержинського, орієнтир - магазин «13 Регіон». Там будуть чекати автобуси «Рута» (можливо, приїдуть з запізненням). Вартість проїзду - 100 грн.Читайте такожУ Луганську за добу під обстрілом бойовиків загинули 3 мирних жителя, 8 поранені
Як повідомляють організатори, посадка проводиться в порядку живої черги, беруть всіх, без винятку (жінок, дітей, чоловіків). Також наголошується, що послуг розселення не надають.
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