Мешканців Луганська вивозять із зони бойових дій за 100 гривень

Про це повідомляє informator.lg.ua

Повідомляється, що від'їзд з кільця Дзержинського, орієнтир - магазин «13 Регіон». Там будуть чекати автобуси «Рута» (можливо, приїдуть з запізненням). Вартість проїзду - 100 грн.Читайте такожУ Луганську за добу під обстрілом бойовиків загинули 3 мирних жителя, 8 поранені

Як повідомляють організатори, посадка проводиться в порядку живої черги, беруть всіх, без винятку (жінок, дітей, чоловіків). Також наголошується, що послуг розселення не надають.