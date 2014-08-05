У Донецьку тривають активні бойові дії

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Зокрема, станом на 17.00 в місті чутні вибухи і перестрілки. Жителі також повідомляють про пошкодження інфраструктури району.

В інших районах міста теж неспокійно - періодично чутні автоматні черги і стрілянину з великокаліберної зброї.

В результаті артобстрілу Петровського району знеструмлено більше 100 трансформаторних підстанцій, у зв'язку з цим велика частина району залишилася без світла.

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За неперевіреною інформацією є постраждалі серед мирного населення, дані перевіряються.

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