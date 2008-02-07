Заступниця Балоги не погодилася з Ющенком та Безсмертним

Президент України вбачає можливим звернутися до Конституційного Суду щодо діючого закону про державні закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час наради з головами обласних державних адміністрацій, коментуючи пропозицію заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО щодо відповідного подання до КС.

“Я просив концептуально підтримати те, що сказав зараз Роман Михайлович”, - сказав глава держави. За словами Президента, це дасть змогу відновити роботу Конституційного Суду як органу влади. При цьому, В.ЮЩЕНКО, додав, що програмою мінімум є скасування Верховною Радою діючого закону.

В той же час, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК наголосила, що “немає підстави чи ознак визнавати закон неконституційним”. “Можна говорити, що процедура невідкрита і несправедлива, але щодо конституційності ознак не вбачається. Тому треба шукати інший шлях”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував підготувати подання до КС щодо діючого закону про державні закупівлі. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що таке подання можна було б підготувати паралельно з напрацюванням нового уніфікованого законопроекту щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. За словами заступника глави Секретаріату, це дало б можливість «визначити політико-правовий фон» в цьому питанні.