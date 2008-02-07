Заступниця Балоги не погодилася з Ющенком та Безсмертним
Каже, треба шукати інший шлях
Президент України вбачає можливим звернутися до Конституційного Суду щодо діючого закону про державні закупівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час наради з головами обласних державних адміністрацій, коментуючи пропозицію заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО щодо відповідного подання до КС.
“Я просив концептуально підтримати те, що сказав зараз Роман Михайлович”, - сказав глава держави. За словами Президента, це дасть змогу відновити роботу Конституційного Суду як органу влади. При цьому, В.ЮЩЕНКО, додав, що програмою мінімум є скасування Верховною Радою діючого закону.
В той же час, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК наголосила, що “немає підстави чи ознак визнавати закон неконституційним”. “Можна говорити, що процедура невідкрита і несправедлива, але щодо конституційності ознак не вбачається. Тому треба шукати інший шлях”, - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник глави Секретаріату Президента Р.БЕЗСМЕРТНИЙ запропонував підготувати подання до КС щодо діючого закону про державні закупівлі. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що таке подання можна було б підготувати паралельно з напрацюванням нового уніфікованого законопроекту щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. За словами заступника глави Секретаріату, це дало б можливість «визначити політико-правовий фон» в цьому питанні.