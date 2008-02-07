У Євпаторії презентують кулінарний рекорд України

9 лютого об 11-00 у м. Євпаторія відбудеться презентація найбільшого в Україні виробу з м`яса і м`ясопродуктів (сальтісона) у формі Кримського півострова вагою не менше 100 кг. До "Книги рекордів України" досягнення буде занесене в категорію "Кулінарія, розміри".

У програмі презентації: жива музика, можливість кожному присутньому безплатно отримати власну фотографію на фоні гігантського сальтісона.

Запрошені: міський голова міста Євпаторія, його заступники, депутати міської і селищних рад (пр-т Перемоги, ТОВ "Сервіс-ХХІІ", ринок "Універсам", м`ясний павільйон). Телефон:8 (050) 551-84-42.