Турчинов у шоці від рішення Ющенка

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ шокований указом Президента, яким зупинено дію розпоряджень Кабінету міністрів про відсторонення від виконання обов’язків голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК та призначення заступників голови Фонду державного майне України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ повідомив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я був деякою мірою шокований», - зазначив О.ТУРЧИНОВ, коментуючи сьогоднішній указ Президента. У той же час, він зазначив, що уряд звичайно ж виконуватиме його.

«Ми будемо його виконувати», - сказав перший віце-прем’єр-міністр. І у той же час зазначив, що «цим указом призупиняється боротьба з корупцією, з тіньовою приватизацією». «Сподіваюсь, тимчасово», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також зазначив, що в уряду на сьогодні «немає протистояння з Президентом». «Ми постійно відчуваємо допомогу Президента у всіх наших починаннях», - сказав перший віце-прем’єр-міністр.

Він також зауважив, що до компетенції глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ не входить коментування дій уряду. «Я не вважаю, що це його компетенція – коментувати дії уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також зазначив, що у межах повноважень уряду є призначення заступників голови Фонду держмайна. За його словами, сьогодні внаслідок рішення Кабінету міністрів та указу Президента склалась ситуація, коли у Фонді працюють як заступники, призначені урядом, так і попередні заступники.

У той же час, О.ТУРЧИНОВ назвав подібну ситуацію тимчасовою, і висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада прийме рішення про звільнення В.СЕМЕНЮК з посади голови Фонду держмайна.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабінет міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено з посади В.СЕМЕНЮК.