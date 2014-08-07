РФ не має жодних правових підстав утримувати українських військових - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

Петренко зазначив, що наразі МЗС здійснює всі заходи, щоб повернути українських військовослужбовців, які були змушені відступити на територію Росії внаслідок обстрілу з боку терористів.

"Я переконаний, що найближчим часом наші громадяни будуть на території України. Ми вважаємо, що наші військовослужбовці знаходяться там як заручники, бо немає жодних правових підстав РФ утримувати їх на своїй території", - наголосив міністр, зазначивши, що у разі, якщо дипломатичні механізми не дадуть ефекту, будуть застосовані правові механізми.

"Це, відповідно, звернення до комітетів ООН із заявами щодо того, що одна з країн утримує заручників і, можливо, звернення до судових органів, таких як Європейський суд з прав людини, але це крайні заходи, і, я думаю, що це питання вирішиться дипломатично", - сказав він.

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Як повідомлялося, 72-я і 79-я бригади Збройних сил України фактично знаходилися в оточенні і зазнавали постійних артобстрілів як з боку бойовиків зі сходу України, так і з території Росії.

Загалом 449 українських військовослужбовців, які брали участь в АТО в східних областях, перетнули з 1 по 4 серпня кордон Росії, після чого попросили допомоги у поверненні до України. Майже всі вони покинули територію Росії 4 і 5 серпня.

Водночас сьогодні, 7 серпня, речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив про арешт у Росії 5 українських офіцерів.

Зокрема, він зазначив, що на території Російської Федерації досі силою утримуються 18 військовослужбовців Збройних сил України та 28 прикордонників.

"За оперативною інформацією, щодо 18 наших військовослужбовців порушено кримінальні справи... З них п’ятеро заарештовані", - сказав він.

"Протягом усього часу російські слідчі вибивають з українців зізнання у тому, що вони цілеспрямовано обстрілювали російську територію", - зазначив Лисенко.