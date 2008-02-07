Тимошенко підкориться Ющенку, хоча вже шкодує

Уряд має намір виконувати указ Президента про припинення дії розпорядження Кабінету міністрів про тимчасове відсторонення Валентини СЕМЕНЮК від посади голови Фонду державного майна й звільнення її заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після завершення зустрічі з трудовим колективом і профспілками Одеського припортового заводу.

«Ми одна команда з Президентом, ми виконуватимемо укази Президента. Але мені дуже шкода, що ми ще на деякий час залишили потужну корупцію на чолі з головними корупціонерами Фонду держмайна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що є прихильником негайної кадрової ротації, щоб навести порядок у цьому органі державного управління.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабінет міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК від посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Водночас сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено від посади В.СЕМЕНЮК.