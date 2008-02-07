Ігор Кріль: БЮТ збирає підписи про звільнення Яценюка

Народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Ігор КРІЛЬ заявляє, що чув від своїх колег по НУНС про те, що у фракції БЮТ збираються підписи про відсторонення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України. Про це він сказав в коментарі УНІАН.

Депутат уточнив, що представникам НУНС ставити підписи не пропонували. Крім того, за словами І.КРІЛЯ, є інформація, що якби законопроект про держзакупівлі поставили на голосування, то фракція Блоку Юлії Тимошенко не дала б необхідної кількості голосів для відміни закону, і цьому є причини.

Він вважає, що на сьогодні закон про держзакупівлі – це узаконена державна корупція: "хтось цим користується, і комусь невигідна відміна цього закону".

В той же час, заперечення БЮТівцями збору підписів за відставку А.ЯЦЕНЮКА І.КРІЛЬ прокоментував таким чином: "Пригадайте, як перед виборами БЮТ запевняв, що коаліція з Партією регіонів неможлива, оскільки це буде коаліція з мафією і зрада всього народу. Сьогодні такі слова вже не звучать, більше того, проводяться інші дії. І ось цей збір підписів – це якраз конкретна дія, що підтверджує слова Ю.ТИМОШЕНКО в Брюсселі про те, що коаліція з ПР можлива".

За його словами, збір підписів – це нова ескалація напруги, метою якої є відтягнути голосування за закон (про держзакупівлі - УНІАН), оскільки тоді всім стане зрозуміло, хто за і хто проти цього закону.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 7 лютого, заявив, що до збору підписів під вимогою про відставку А.ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради долучилися не тільки опоненти, але і союзники блоку “Наша Україна – Народна самооборона” в парламенті.

В той же час, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ спростував існування домовленостей між БЮТ і Партією регіонів щодо відставки А.ЯЦЕНЮКА. «Це брехня і не може бути правдою», - сказав перший віце-прем`єр. «Ми дуже активно підтримували і будемо надалі його (А.ЯЦЕНЮКА – УНІАН) підтримувати», - додав О.ТУРЧИНОВ.