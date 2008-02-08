Комітет ВР підтримує Угоду щодо участі України в антикризових операціях ЄС

06:50, 08 лютого 2008
Політика
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Щоб долучитись до європейської системи безпеки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримує ратифікацію Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Відповідний проект закону щодо ратифікації цієї угоди внесено до ВР Президентом України.

У ході обговорення на засіданні Комітету зазначалося, що цей документ є рамковим, і ратифікація запропонованої Угоди має важливе політичне значення для зміцнення міжнародного авторитету нашої держави. Народні депутати наголошували на тому, що це дасть змогу брати практичну участь у реалізації і формуванні європейської політики безпеки і оборони та сприяти процесу інтеграції України в ЄС, зокрема, до європейського безпекового простору.

Разом з тим член Комітету, народний депутат Микола ПЕТРУК звернув увагу на відсутність у ньому характеристики ймовірних техногенних, військових, гуманітарних криз, в яких можуть бути застосовані українські підрозділи, географії та фінансових умов їхнього перебування.

За підсумками обговорення Комітет вирішив підтримати проект закону із врахуванням пропозицій, що надійшли від народних депутатів.

 

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