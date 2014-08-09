40% мешканців Донбасу не підуть на парламентські вибори

За даними на червень 2014 року, 40% жителів Донбасу не мають наміру брати участь у виборах до Верховної Радиза умови їх проходження наступного тижня.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Елла Лібанова, посилаючись на опитування, проведене групою "Рейтинг".

"Для порівняння: у Харківській області так налаштовані 33% жителів, в Дніпропетровській і Запорізькій - 19%, а в Києві - 10%", - зазначила вона.

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Як вважає Елла Лібанова, справа навіть не в тому, що розчаровані жителі Донбасу не підуть на вибори, що помітно знизить легітимність їх результатів, - "неминучий довготривалий осередок незадоволеності, у який буде кому підкидати дрова".

"Потрібно забезпечити максимальну участь мешканців Донбасу в майбутніх парламентських виборах, а для цього повинна бути партія, в якій вони побачать виразників своїх інтересів. Зараз важко сказати, чи є така партія або її потрібно створювати і відповідно вносити зміни в законодавство про вибори, але без адекватного представництва жителів бунтівного регіону у вищому законодавчому органі країни говорити про їх інтеграції абсолютно безперспективно", - підкреслила академік.