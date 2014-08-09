40% мешканців Донбасу не підуть на парламентські вибори
Якщо розчаровані жителі Донбасу не підуть на вибори, це помітно знизить легітимність їх результатів. Однак Донбасу не вистачає партій, що виражають інтереси регіону.
За даними на червень 2014 року, 40% жителів Донбасу не мають наміру брати участь у виборах до Верховної Радиза умови їх проходження наступного тижня.
Про це у своїй статті для ZN.UA пише директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік Елла Лібанова, посилаючись на опитування, проведене групою "Рейтинг".
"Для порівняння: у Харківській області так налаштовані 33% жителів, в Дніпропетровській і Запорізькій - 19%, а в Києві - 10%", - зазначила вона.
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Як вважає Елла Лібанова, справа навіть не в тому, що розчаровані жителі Донбасу не підуть на вибори, що помітно знизить легітимність їх результатів, - "неминучий довготривалий осередок незадоволеності, у який буде кому підкидати дрова".
"Потрібно забезпечити максимальну участь мешканців Донбасу в майбутніх парламентських виборах, а для цього повинна бути партія, в якій вони побачать виразників своїх інтересів. Зараз важко сказати, чи є така партія або її потрібно створювати і відповідно вносити зміни в законодавство про вибори, але без адекватного представництва жителів бунтівного регіону у вищому законодавчому органі країни говорити про їх інтеграції абсолютно безперспективно", - підкреслила академік.