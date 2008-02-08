Ющенко не бачить підстав розганяти Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні немає конституційних підстав для дострокових виборів. Про це він сказав у четвер увечері в ефірі «1+1».

За його словами, конституційних підстав для дострокових виборів в Україні немає. Тому він порадив звертатись за ймовірними сценаріями дострокових виборів не до канцелярії Президента. В.ЮЩЕНКО вкотре розкритикував штучний характер сьогоднішнього протистояння в парламенті, зауваживши, що повернути конструктив в стіни Верховної Ради України можна лише за рахунок об’єднання політичних сил навколо національних пріоритетів.