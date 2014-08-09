Найближчим часом 72-а бригада буде посилена і доукомплектована

Найближчим часом 72-а бригада Збройний сил України буде доукомплектована, забезпечена озброєнням та технікою, посилена бойовими офіцерами.

Про це міністр оборони Валерій Гелетей написав на своїй сторінці у Facebook.

"З доукомплектацією частини, переконаний, проблеми не буде, оскільки ... понад сто військовослужбовців 17-го батальйону територіальної оборони, який розташований неподалік, звернулися до мене з проханням перевести їх до складу бригади", - зазначив він.

За словами міністра оборони, він сьогодні зустрівся з воїнами 72-ї бригади, які, виконавши бойове завдання, з боями відійшли від кордону на безпечну відстань. "Зустрів хлопців просто з маршу. Вони виснажені, але незломлені. Справжні Герої – вони втримували державний кордон, відтягли на себе чималі сили терористів, стримували колони бронетехніки кремлівських найманців та забезпечили таким чином умови для наступальної операції Збройних Сил України на інших напрямках. Як один результатів операції – взяття стратегічних висот, які дозволяють нам сьогодні контролювати даний сектор", - написав він.

Кожен з військовослужбовців 72-ої, хто залишився вірним Присязі та виконав свій обов’язок, буде представлений до державної нагороди або відзнаки Міністерства оборони. Після проходження необхідної медичної та психологічної реабілітації солдати та офіцери бригади будуть направлені на ротаційній основі у відпустки, повідомив Гелетей.

Читайте такожГелетей: Українські військові є заручниками в Росії"Особливо хотів би відзначити командира одного з батальйонів бригади майора Михайла Драпатого та начальника штаба бригади підполковника Івана Гараза, які разом зі своїми бійцями попри все тримали оборону під ударами російської реактивної артилерії", - наголосив міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл змушені були відступити на територію РФ. Пізніше майже всі вони повернулися до України.

Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів. Слідчий комітет РФ попросив російський суд заарештувати 5 офіцерів 72-ої бригади Збройних сил України, яких «підозрюють» у «використанні важкого наступального озброєння невибіркової дії», «також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території».

9 серпня в Слідчому комітеті РФ заявили, що повернуть до України п'ятьох українських офіцерів 72-ої бригади, заарештованих днем раніше на 2 місяці російським судом, без пред'явлення звинувачень.