Заарештовані в РФ українські офіцери ще в СІЗО, готуються документи для їх звільнення

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ повідомив співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, який займається звільненням українських військових.

«Щойно адвокати наших офіцерів зв'язалися із слідчими. Вони підтвердили, що чули про таке рішення, але чекають вказівок з Москви», - сказав консул.

Він наголосив, що українських офіцерів після вчорашнього суду посадили в різні слідчі ізолятори, і вони перебувають не в одному місці.

За його словами, після вказівки Слідчого комітету має пройти засідання суду, який ухвалить рішення про звільнення українських офіцерів.

Також він повідомив, що консульство паралельно готує документи необхідні для повернення їх до України.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня російський суд в місті Красний Сулін Ростовської області заарештував на два місяці п'ятьох офіцерів 72-ої бригади.

«На жаль, суд ухвалив прогнозовані рішення - всіх п'ятьох офіцерів заарештували на 2 місяці. Окрім командира першого батальйону 72-ої бригади, майора Івана Войтенка, аналогічні рішення ухвалено щодо заступника командира Віталія Дубиняка, командира танкового батальйону Олександра Полякова, начальника штабу Олександра Охріменка і командира першої роти Дмитра Устілка», - сказав співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл змушені були відступити на територію РФ. Пізніше майже всі вони повернулися до України. Росія продовжує утримувати 5 українських офіцерів.

Читайте такожУкраїна вважає викрадених Росією Савченко та Сенцова політичними в'язнямиСлідчий комітет РФ попросив російський суд заарештувати 5 офіцерів 72-ої бригади Збройних сил України, яких «підозрюють» у «використанні важкого наступального озброєння невибіркової дії», «також перевіряється їх причетність до обстрілу російської території».

9 серпня в Слідчому комітеті РФ заявили, що повернуть до України п'ятьох українських офіцерів 72-ої бригади, заарештованих учора на 2 місяці російським судом, без пред'явлення звинувачень.

«Враховуючи, що в рамках розслідування кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни, з'ясувалося, що військовослужбовці 72-ої механізованої бригади Збройних сил України - Іван Войтенко і четверо його підлеглих - виконували наказ вищих командирів і не скоїли прямих злочинів проти особистості, а також керувався гуманними міркуваннями, ухвалено рішення не пред'являти їм звинувачення, а надати можливість повернутися до України», - йдеться в повідомленні.