РНБО не бачить практичних кроків з боку терористів щодо припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про цей брифінг в Києві заявив прес-секретар Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Якщо є ініціатива, то вона здійснюється практичним шляхом, а не лише словами. Піднімаються білі прапори, складається зброя, і в цьому разі по них вже ніхто не стрілятиме. Тому ми практичних кроків поки що не побачили, була просто заява», - сказав Лисенко, коментуючи вчорашню заяву так званого «прем'єр-міністра Донецької народної республіки» Олександра Захарченка.

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Як відомо, з березня в Донецькій і Луганській області ведуться запеклі бої українських силовиків з російськими найманцями.