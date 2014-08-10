Вчора росіяни тричі обстріляли прикордонників з установок «Град» - РНБО
13:53, 10 серпня 2014Політика
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9 серпня росіяни тричі обстріляли прикордонні відділення в Донецькій області з установок «Град».
Українських прикордонників продовжують обстрілювати з території РФ / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
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Окрім цього, за інформацією РНБО, вчора з 21.00 до 21.20 з району російського населеного пункту Маноцький були обстріляні позиції українських прикордонників у Луганській області.
«Протягом доби сили антитерористичної операції 30 разів вступали у вогняний контакт», - сказав Лисенко.
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