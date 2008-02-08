Росія каже Ющенку: «Зупиніть Тимошенко!»?

Як відомо, «Газпром» нарахував Україні новий борг і погрожує припинити постачання газу. За словами російських експертів , це пов`язано з політичною боротьбою, що загострилася, усередині самої України – Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко ніяк не можуть домовитися з цілої низки енергетичних питань.

Російські політологи вважають, що компроміс у цьому питанні досягнутий не буде і Росія почне диктувати свої умови з позиції сили. На думку заступника гендиректора Центру політичних технологій Олексія Макаркіна, зараз Росія якраз і демонструє всю серйозність своїх намірів. «В Україні в останні дні загострилася конфронтація прем`єр-міністра і президента, – говорить Макаркін. – Наприклад, Тимошенко звільнила керівництво українського Фонду Держмайна, а Ющенко відмінив її рішення. І зараз незрозуміло, хто на Україні відповідає не тільки за оплату газу, але і за політичний курс в цілому».

Як ще один приклад непорозуміння у відносинах президента і прем`єр-міністра політолог привів недавні вислови Тимошенко і Ющенка відносно компанії «РосУкрЕнерго», через яку і поставляється газ. «Прем`єр заявляє про необхідність перегляду газових угод і скасування посередника, а президент говорить, що угоди мінятися не будуть, – нагадує Макаркін. – В цій ситуації для Росії вигідніша позиція Ющенка, і тому своїми заявами про можливе перекриття газу наша країна дає зрозуміти, що налаштовані ми серйозно, і ніби говорить українському президентові: «Зупиніть Тимошенко!». Крім того, за словами політолога, Росію не влаштовує потенційна інтеграція України в НАТО. «Ми зацікавлені, щоб Україна не вступала в НАТО, а була країною проросійської спрямованості», – відзначає Макаркін. Політолог вважає, що зараз українська сторона тягнутиме з реакцією до останнього.

Газета. ру