У батальйоні "Азов" заявили, що сьогоднішніх втрат можна було уникнути
Сьогодні вранці батальйон зазнав втрат, пов'язаних з недостатньою кількістю броньованої техніки.
Недостатнє озброєння добровольчих батальйонів - одна з причин втрат українських бійців. Таку думку висловили у прес-службі батальйону спеціального призначення "Азов", передає ТСН.
"Втрати, батальйон зазнав, зокрема, сьогодні вранці, пов'язані з тим, що недостатньо броньованої техніки", - зазначили в прес-службі.
Головним завданням зараз є озброєння добровольчих батальйонів, які діють зараз як піхота, та забезпечення добровільного принципу комплектування військ.
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Нагадаємо, в ході наступу батальйон "Азов" втратив двох бійців, серед яких чоловік Тетяни Чорновол Микола Березовий.
Чотири бійці поранені та перебувають у лікарні. З міркувань безпеки та з етичних міркувань прес-служба батальйону не поширює детальних відомостей про загиблих та поранених, а також не повідомляє деталей операції.