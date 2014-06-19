Нацгвардія сформує новий добровольчий спецбатальйон "Крим"

На місці дислокації батальйону "Донбас", частини якого йдуть на Схід, буде сформовано новий добровольчий батальйон спеціального призначення "Крим".

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

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"Таке рішення прийнято командуванням Національної гвардії України у відповідь на звернення більше, ніж 2000 резервістів з "Донбасу". Після виходу останньої роти "Донбасу", група інструкторів, яка залишилася, грамотні та гідні офіцери-патріоти України з нашого батальйону, протягом місяця створять підрозділ добровольців по тій же системі підготовки, що і "Донбас", за що беру на себе особисту відповідальність", - пише Семенченко.

Він підкреслює, що обидва батальйони будуть об'єднані під єдиною системою оперативного командування та у майбутньому стануть основою для окремої бригади національної гвардії України "Донбас".