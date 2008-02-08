У НУ-НС пропонують голосувати лише раз на тиждень

Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» пропонує встановити у Верховній Раді один день для голосування кожного пленарного тижня.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, за словами голови фракції В’ячеслава КИРИЛЕНКА, фракція буде ініціювати відповідні зміни до регламенту Верховної Ради.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що в інші пленарні дні законопроекти мають обговорюватися. За його словами, повернення до практики голосування в один день на тиждень дозволить врахувати теперішні реалії протистояння коаліції та опозиції і «відвести необхідний час на обмін думками, а не ударами». «Переконаний, такий підхід збільшить продуктивність роботи парламенту», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що окремий розгляд законопроектів, і окремий час їх голосувань, - це практика більшості парламентів демократичних країн.