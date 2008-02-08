Нафтогаз заявляє, що проблем з транзитом газу до Європи немає

НАК «Нафтогаз України» заявляє про виконання в повному обсязі всіх зобов`язань перед ВАТ "Газпром" і компанією RosUkrEnergo щодо транзиту газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК “Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що в січні поточного року НАК «Нафтогаз України» транспортувала в країни Європи 10,95 млрд. куб. м газу з ресурсів ВАТ «Газпром». Згідно із заявкам ВАТ «Газпром», обсяг транзиту мав становити 9,99 млрд. куб. м природного газу. Таким чином, НАК «Нафтогаз України» транспортувала понад план близько 1 млрд. куб. м газу, в черговий раз підтвердивши репутацію надійного транзитера ресурсів ВАТ «Газпром» у європейські країни.

Разом із тим, компанія зазначає, що підписання Технічних угод, які підтверджують техкондіції транзиту газу ВАТ «Газпром» через територію України в країни Європи, має відбуватися до 15 числа наступного місяця. Обсяги транзиту газу в січні мали бути оформлені до 15 лютого поточного року. "До цієї дати будь-які заяви з приводу невиконання умов договірними сторонами є безпідставними", - зазначено в повідомленні.

Компанія також підкреслює, що будь-які висновки щодо недотримання договірних зобов`язань можуть бути зроблені лише після закінчення термінів підписання Технічних угод.

НАК «Нафтогаз України» акцентує необхідність дотримання вимог щодо термінів підписання Технічних угод договірними сторонами.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого офіційний представник ВАТ ”Газпром” Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що російська газова монополія з 11 лютого може припинити поставки свого газу до України, якщо Київ найближчим часом повністю не розрахується за всю прострочену заборгованість.

Разом із тим, RosUkrEnergo нагадала про необхідність повного й безумовного виконання українською стороною діючого контракту на транспортування природного газу RosUkrEnergo, призначеного європейським споживачам.

Станом на 6 лютого 2008 року, обсяг російського газу, що надійшов до України, становив близько 1,5 млрд. куб. м. Даний газ закуплено компанією RosUkrEnergo за ціною 314,7 дол. за тис. куб. м.

Тим часом, член наглядової ради ЗАТ «УкрГаз-Енерго» Андрій ГАЛУЩАК заявив, що заборгованість НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ перед «УкрГаз-Енерго» становить 1,5 млрд. доларів.

Для запобігання зриву опалювального сезону «УкрГаз-Енерго» закликає НАК «Нафтогаз України» терміново привести свою діяльність у відповідність із законодавством України, оголосити тендер з відбору постачальника природного газу для підприємств теплової енергетики й бюджетних установ, припинити бездоговірний відбір газу з газопроводів і ПСГ, переглянути необгрунтовано затверджені баланси газу.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2008 року компанія RosUkrEnergo, половина якої належить ”Газпрому”, поставлятиме дорожчий російський газ замість дешевшого середньоазіатського. В зв`язку з цим ”Газпром” ставить під сумнів узгоджену раніше ціну поставки газу на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м, оперуючи цифрою 314,7 дол. за тис. куб. м газу, різницю називає ”боргом України”.