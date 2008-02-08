Голова Донецької облради проміняв Сєверодонецьк на Велику Британію

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК не зможе бути присутнім 23 лютого на з`їзд депутатів усіх рівнів у Сєверодонецьку через відрядження до Великої Британії.

Як заявив А.БЛИЗНЮК в інтерв`ю інтернет-виданню "Острів",він "однозначно поїде до Сєверодонецька, якщо не буде накладок по даті". Водночас голова Донецької облради повідомив, що 20 лютого летить до Великої Британії у відрядження, яке триватиме до 24 лютого.

"Річ у тому, що мене запросили до Англії на форум, де розглядатимуться перспективи України… Англійці розглядають перспективи України, запрошують туди політиків українських, і мене запросили. Поїду, подивлюся", - сказав А.БЛИЗНЮК.