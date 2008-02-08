НУ-НС, ПР та БЮТ нарешті знайшли спільний інтерес

Верховній Раді пропонують створити Тимчасову слідчу комісію для з`ясування причин встановлення необґрунтовано високих цін на житло у м. Києві, інших містах України, а також невиконання забудовниками зобов’язань за договорами про інвестування у житлове будівництво.

Ініціаторами створення такої комісії ( наразі проект постанови поданий до Апарату Верховної Ради України для реєстрації), виступили народні депутати Оксана Білозір, Павло Жебрівський (НУ-НС), Катерина Ващук (Блок Литвина), Валерій Коновалюк (Партія регіонів) та Ігор Гринів (БЮТ), повідомили УНІАН у прес-службі Оксани Білозір.

Коментуючи численні проблеми, що виникають у інвесторів із забудовниками, Білозір навела у приклад ситуацію з Елітою-Центр, на яку, на думку депутата, давно вже мали відреагувати “органи державної влади та місцевого самоврядування”. Проте, вони “бездіяльні”, стверджує нардеп. А також "Київвисотбуд", яка знаходиться в процесі банкрутства. На черзі – інші забудовники”, - вважає Білозір.

Нардеп також зауважила, що без встановлення економічно обґрунтованих цін на житло ініціатива Уряду щодо видачі кредитів під низькі відсотки на придбання житла є кабальною для більшості громадян. “Сьогодні середня вартість 2-кімнатної квартири в Києві сягає 100 тисяч доларів США. Якщо взяти кредит на 20 років під 4-5% річних, то середньомісячні виплати складуть 700-800 доларів США. Чи багато українців, навіть киян, зможуть дозволити собі такі витрати?", - додала Білозір.