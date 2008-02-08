Червоненко знає як припинити чутки про перенесення Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що мають бути встановлені прямі зв’язки між Україною та Європейським футбольним союзом (УЄФА).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента повідомив керівник Національного агентства з підготовки та проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО.

“Навколо відносин України і УЄФА є багато чуток, тому Президент сьогодні зробив наголос – встановити прямі зв’язки з керівництвом УЄФА від імені держави”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

На його переконання, оскільки керівництво України дало державні гарантії підготуватись до Євро-2012, то прямі зв’язки необхідні. За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, чутки про можливість перенесення місця проведення фіналу Євро-2012 в іншу країну не будуть поширюватись, якщо Україна продемонструє УЄФА чітку систему управління у процесі підготовки до чемпіонату.

Є.ЧЕРВОНЕНКО висловив переконання в тому, що Україна зможе підготуватися до Євро-2012. “Я знаю рішучість Президента”, - наголосив він.