Червоненко знає як припинити чутки про перенесення Євро-2012
Керівник агентства сподівається на Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що мають бути встановлені прямі зв’язки між Україною та Європейським футбольним союзом (УЄФА).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента повідомив керівник Національного агентства з підготовки та проведення фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО.
“Навколо відносин України і УЄФА є багато чуток, тому Президент сьогодні зробив наголос – встановити прямі зв’язки з керівництвом УЄФА від імені держави”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.
На його переконання, оскільки керівництво України дало державні гарантії підготуватись до Євро-2012, то прямі зв’язки необхідні. За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, чутки про можливість перенесення місця проведення фіналу Євро-2012 в іншу країну не будуть поширюватись, якщо Україна продемонструє УЄФА чітку систему управління у процесі підготовки до чемпіонату.
Є.ЧЕРВОНЕНКО висловив переконання в тому, що Україна зможе підготуватися до Євро-2012. “Я знаю рішучість Президента”, - наголосив він.