Відстороненням Семенюк займеться Конституційний Суд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся зподанням до Конституційного Суду України з приводу конституційності розпоряджень Кабінету міністрів щодо керівництва Фонду державного майна України.

У поданні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, зазначається, що з мотивів невідповідності Конституції указами Президента України від 6 лютого 2008 року № 106 і № 107 згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію розпоряджень Кабінету міністрів від 6 лютого 2008 року № 201-р, № 202-р, № 203-р, № 204-р, № 205-р, № 206-р, № 207-р, № 208-р., якими звільнено з посад керівників Фонду державного майна України, призначено першого заступника та заступників голови Фонду державного майна, а також призначено у зв`язку з виявленням фактів порушення законодавства України посадовими особами Фонду держмайна службове розслідування і відсторонено на період проведення цього розслідування Валентину СЕМЕНЮК від виконання повноважень шолови Фонду держмайна.

У поданні зазначається, що відповідно до статті 116 Кабінет міністрів призначає та звільняє з посад за поданням прем`єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів. Водночас, згідно із Законом «Про приватизацію державного майна» та Тимчасовим положенням про Фонд державного майна України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року № 2558-ХІІ, Фонд держмайна визначено державним органом, що здійснює державну політику у сфері приватизації державного майна. Відповідно до пункту 12 статті 85 Конституції, до повноважень Верховної Ради України належить призначення за поданням прем`єр-міністра, зокрема, голови Антимонопольного комітету України, голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, голови Фонду державного майна, звільнення зазначених осіб з посад (Рішення Конституційного Суду від 11 грудня 2007 року № 12-рп/2007).

Як відзначив Конституційний Суд у своєму Рішенні від 1 липня 1998 року № 9-рп у справі про приватизацію державного майна, такому державному органу як Фонд державного майна надано спеціальний статус через визначені Конституцією України особливості призначення його голови.

В.ЮЩЕНКО вважає, що, видавши розпорядження щодо керівництва ФДМУ, уряд “вийшов за межі повноважень, визначених Конституцією України, чим порушив вищезазначені норми Конституції України, а також вимоги положень частини другої статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет міністрів керуватися у своїй діяльності Конституцією та законами України, а також діяти у межах повноважень, на підставі та у спосіб, що ними передбачені”.

Президент просить КС розглянути питання щодо конституційності розпоряджень Кабінету міністрів від 6 лютого 2008 року № 201-р «Про звільнення ПЕТРОВА В. М. з посади першого заступника голови Фонду державного майна України», № 202-р «Про звільнення ЛЄДОМСЬКОЇ С. Ю. з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 203-р «Про звільнення ГРИНЕНКА А. С. з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 204-р «Про звільнення ПОТІМКОВА О. Ю. з посади заступника голови Фонду державного майна України», № 205-р «Про призначення ПОРТНОВА А. В. першим заступником голови Фонду державного майна України», № 206-р «Про призначення ПЕТРАШКА С. Я. заступником голови Фонду державного майна України», № 207-р «Про призначення ФЕСЕНКА В. І. заступником голови Фонду державного майна України» і № 208-р «Про проведення службового розслідування».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента України у КС Марину СТАВНІЙЧУК.