Карасьов вважає, що Москва діє як в ”Діамантовій руці”

Директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що своєю заявою про можливе припинення з 11 лютого постачання російського газу до України ВАТ "Газпром" говорить: поки не буде вирішено питання боргів за газ, розмови про зміну схеми постачання газу не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.КАРАСЬОВ висловив в ході круглого столу на тему: «Що стоїть за припиненням постачання газу до України?» сьогодні в Києві.

"Такі заяви робляться не випадково. Якщо є такі заяви, значить, це комусь потрібно, і вона прозвучала напередодні зустрічі ЮЩЕНКО-ПУТІН", - сказав експерт.

При цьому він додав, що "Москва, не дивлячись на все, виступає з більш консолідованою позицією, на відміну від України, і Росія це використовує".

"Заяву "Газпрому" можна прочитати так: поки не буде вирішене питання по боргах - розмови про нові схеми постачання газу не буде. Москва показує, що "Нафтогаз" не справляється зі своїми зобов`язаннями, і поки борги не будуть погашені, "РосУкрЕнерго" залишається", - додав В.КАРАСЬОВ.

Разом із тим він додав, що "цей ультиматум можна прочитати таким чином: поки ви не розберетеся в Україні і поки не буде виграний тендер усередині України серед еліт на місце хранителя труби і куратора енергопостачання, і політичного куратора всієї енергетики, доти "Газпром" переговори вести не буде. А поки, як в "Діамантовій руці" - відключимо газ".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого "Газпром" заявив, що може з 11 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого, в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м. російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол.

Враховуючи, що постачання російського газу в Україну не передбачені балансом "Газпрому" на 2008 рік, для того, щоб вони могли бути продовжені, "Газпром" вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, невідкладно забезпечила повне погашення заборгованості, що накопичилася. Якщо це зроблено не буде, "Газпром" обіцяє припинити постачання російського газу в Україну.

НАК "Нафтогаз України" вважає необгрунтованим звинувачення російського "Газпрому" в несанкціонованому відборі газу українською компанією.